Gaziantep'te "change" araç operasyonunda 2 tutuklama

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "change" yöntemiyle araç dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "change" yöntemi olarak tabir edilen araç bilgilerinin değiştirilerek, nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 23 araç satış sözleşmesi, 20 icra satış senedi, 13 araç ruhsatı, 4 şase numarası silinmiş otomobil ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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