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Gaziantep'te çiftçilere 9 milyon 950 bin fide dağıtıldı

18.04.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te çiftçilere 9 milyon 950 bin fide dağıtıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere 9 milyon 950 bin fide dağıtıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kapcağız Mahallesi'nde düzenlenen dağıtım töreninde, gıda ve tarımın önemine dikkati çekti.

Çiftçilerin her zaman desteklenmesi gerektiğini belirten Tahmazoğlu, "80 bin dekar ekili alanımız verdiğimiz desteklerle şu an 300 bin dekara çıktı. İnşallah Fırat'ın suyunu Şahinbey'e getirip çiftçilerimizle buluşturmak istiyoruz. Bunu yaparsak 300 bin dekar alanımız, en az 5 kat daha fazla ürün almış olacağız." dedi.

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ise ilçede çiftçilere yönelik düzenlenen program ve seminerlerden bahsetti.

Çiftçilerin bilinçli tarım konusunda mutlaka eğitilmesi ve her koşulda desteklenmesi gerektiğini ifade eden Şahin, "Geçen yıl verdiğimiz 9 milyon lira desteği ilçemizde yaratmış olduğu katma değer 90 milyon. Yani Şahinbey ekonomisine yaratmış olduğu destek 90 milyon. Bu çok ciddi bir rakam." diye konuştu.

Çiftçiler ise yıl içinde aldıkları hizmet ve fide desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından çiftçilere, domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuzdan oluşan 9 milyon 950 bin fide dağıtıldı.

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