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Gaziantep'te cinayetten yargılanan sanığa 14 yıl 2 ay hapis

11.01.2021 19:30 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te cinayetten yargılanan sanığa 14 yıl 2 ay hapis

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 14 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Bayram C, tutuklu bulunduğu cezaevinden çevrimiçi katıldı.

Sanık, öldürme kastının olmadığını ve eylemi ağır tahrik altında gerçekleştirdiğini belirterek, pişman olduğunu söyledi.

Duruşma savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçunu tahrik altında işlediğini belirterek, bu kapsamda cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Bayram C'ye, "kasten öldürme" suçunu tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim uygulayarak, 14 yıl 2 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Merkez Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde 29 Nisan 2020'de Suriyeli Musa Nasır bıçaklanarak öldürülmüş, saklandığı evde yakalanan zanlı Bayram C. tutuklanmıştı.

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