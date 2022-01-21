YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te çöken çatının altında kalan köpeği AFAD kurtardı

Gaziantep'te çöken çatının altında kalan köpeği AFAD kurtardı

21.01.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te çöken çatının altında kalan köpeği AFAD kurtardı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle binanın çöken çatısının altında kalan köpeği AFAD ekipleri kurtardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aşırı kar yağışı nedeniyle 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik ve katı atık deposu olarak kullanılan binanın çatısı çöktü.

Çatının altında bir köpeğin kaldığını gören vatandaşlar, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından köpeği kurtardı.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadıDiş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı
Koronavirüste bir iyi bir de kötü haber!Koronavirüste bir iyi bir de kötü haber!
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te yüzme şampiyonasını izledi:Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te yüzme şampiyonasını izledi:
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 21 Ocak Cuma

İmsak
06:10
Sabah
07:34
Öğle
12:47
İkindi
15:27
Akşam
17:50
Yatsı
19:08
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mardin'de uçak seferleri iptal edildi

Mardin'de uçak seferleri iptal edildi

İstanbul Esenyurt'ta şantiyede ceset bulundu

İstanbul Esenyurt'ta şantiyede ceset bulundu

Samsunspor'un "futbol şehitleri" anılacak

Samsunspor'un "futbol şehitleri" anılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.