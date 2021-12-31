Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 11 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine ilişkin soruşturma kapsamında 11 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.



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