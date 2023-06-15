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Gaziantep’te depremzedelere 14 akıllı konut ve 132 iş yeri teslim edildi

15.06.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin vurduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan 14 akıllı konut sahiplerine teslim edilirken, çevre düzenlemesi yapılan iş yerlerinin ise Kurban Bayramı’na kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Gaziantep’te depremzedelere 14 akıllı konut ve 132 iş yeri teslim edildi

Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde Emlak Konut GYO tarafından, Nurdağı ilçe merkezinde yapımı süren 132 iş yeri için hak sahipleri gerçekleştirilen kura ile belirlendi. İnşası devam eden iş yerlerinin de Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Belpınar Mahallesi’nde 14 akıllı konut, 1 cami, 1 cami lojmanı yapımı ise tamamlanarak, ailelere teslim edildi.

Hak sahipleri, kura çekilişinde büyük heyecan yaşarken, yeni konutlarına yerleşen depremzedeler ise büyük sevinç yaşadı.
Akıllı konutlara kavuşmanın mutluğunu yaşadığını aktaran Erkan Moroğlu, “Belpınar Mahallesi’nde akıllı konutlarda oturuyoruz çok şükür evlerimize kavuştuk. Depremden önce çok kötü durumdaydık ama çok şükür şimdiki halimize, evlerimizden memnunuz. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan, kendisi dünya liderimizdir. Çok şükür halimize sayesinde her şeyimize kavuştuk” dedi. Depremzede Gülhan Bahar ise “6 Şubat depremlerinde iş yerimiz yıkıldı. Şu an dükkan ve evlerimizi verdiler bizlere Allah razı olsun devletimizden” diye konuştu.

“NURDAĞI ESKİSİ GİBİ YİNE ŞAHLANACAK”

Toplamda 30, 50 ve 80 metrekare olarak inşa edilen iş yerlerinin Kurban Bayramı öncesi tesil edilmesi beklenirken hak sahiplerinden Aytekin Bülbül, “6 Şubat depremlerinde evlerimiz ve işyerlerimiz yıkıldığından dolayı devletimiz sağ olsun ve bugün çekilişlerimiz yapıldı. Katılım da yüksek oldu. Hemen hemen iştirak eden herkese işyeri çıktı. Devletimiz milletimiz hükümetimiz sağ olsun, her şeyimiz burada yerli yerince yapılıyor. Konteynerlerimiz, çadırlar, iş yerleri, TOKİ konutları her şey güzelce yapılıyor. Allah razı olsun devletimizden para veriyor yardım yapıyor olursa bu kadar olur” ifadelerini kullandı.

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