YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü

10.08.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Bozkurt idaresindeki 27 ALP 573 plakalı otomobil, Belkıs Zeugma yolunda şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, emekli polis memuru olduğu öğrenilen Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Bozkurt'un cenazesi, incelemenin ardından Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandıGaziantep'te 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı
GÜNCELLEME - Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildiGÜNCELLEME - Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi
MediaMarkt'tan televizyon ve ses sistemleri dahil pek çok ürüne kampanyaMediaMarkt'tan televizyon ve ses sistemleri dahil pek çok ürüne kampanya
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep mehmet bozkurt öldü

Gaziantep Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:05
Sabah
05:36
Öğle
12:41
İkindi
16:27
Akşam
19:36
Yatsı
21:01
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vajina estetiği yaptırdı! Çıplak pozuyla kutladı

Vajina estetiği yaptırdı! Çıplak pozuyla kutladı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

14 yıl önce başvurusuna dönmemişlerdi! 'Küçük' bir intikam aldı

14 yıl önce başvurusuna dönmemişlerdi! 'Küçük' bir intikam aldı

Karpuza vurmayı bırakın: Bu yüzden iyisini bulamıyorsunuz

Karpuza vurmayı bırakın: Bu yüzden iyisini bulamıyorsunuz

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.