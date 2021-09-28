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Gaziantep'te dolandırıcılık ve hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

28.09.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te dolandırıcılık ve hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te fuhuş yapma bahanesiyle dolandırıcılık ve hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şehirler arası otobüs terminali çevresinde vatandaşları fuhuş yapma bahanesiyle dolandırdıkları ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheliyi tespit etti.

Kent merkezinde 5 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri savcılık işleminin ardından, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bir şüpheliye ise ev hapsi verildi.

Bazı zanlıların nüfusuna kayıtlı 9 çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kurum bakımına alındı.

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Gaziantep fuhuş

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