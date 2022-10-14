YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te dolandırıcılık ve sahtecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı

Gaziantep'te dolandırıcılık ve sahtecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı

14.10.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te dolandırıcılık ve sahtecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı

Gaziantep'te dolandırıcılık ve sahtecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik suçuna karıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yaptığı çalışmada, Atatürk Mahallesi'nde durdurduğu bir araçta arama yaptı.

Sahte dolar, av tüfeği ve 10 fişek ele geçirilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına karıştıkları belirlenen 3 zanlı jandarmaya götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'li Nazlıaka, Gaziantep'te partisinin il başkanlığını ziyaret ettiCHP'li Nazlıaka, Gaziantep'te partisinin il başkanlığını ziyaret etti
Medipol Başakşehir Konferans Ligi'nde gruptan çıktıMedipol Başakşehir Konferans Ligi'nde gruptan çıktı
AEK Larnaka-FenerbahçeAEK Larnaka-Fenerbahçe
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Nurdağı operasyon

Gaziantep Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:11
Sabah
06:30
Öğle
12:22
İkindi
15:32
Akşam
18:03
Yatsı
19:18
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.