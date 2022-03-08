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Gaziantep'te drift yapan sürücüye 9 bin 321 lira ceza kesildi

08.03.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te drift yapan sürücüye 9 bin 321 lira ceza kesildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde drift yapan sürücüye 9 bin 321 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güvenevler Mahallesi'nde bir sürücünün aracıyla drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından araç ve sürücüsünü tespit eden ekipler, drift yapan sürücüyü yakaladı.

Sürücüye, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan 9 bin 321 lira ceza kesildi.

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