Gaziantep'te drift yapan sürücüye 9 bin 321 lira ceza kesildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde drift yapan sürücüye 9 bin 321 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güvenevler Mahallesi'nde bir sürücünün aracıyla drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından araç ve sürücüsünü tespit eden ekipler, drift yapan sürücüyü yakaladı.

Sürücüye, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan 9 bin 321 lira ceza kesildi.

