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Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi öldü

05.05.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Yaycı Mahallesi'ndeki evinin önünde bulunan elektrik direğine arıza nedeniyle çıkan Durdu Kaya (60), elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Kaya, kurtarılamadı.

Kaya'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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