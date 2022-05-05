Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Yaycı Mahallesi'ndeki evinin önünde bulunan elektrik direğine arıza nedeniyle çıkan Durdu Kaya (60), elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Kaya, kurtarılamadı.

Kaya'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.



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