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Gaziantep'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 300 anneye eğitim verildi

23.05.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 300 anne, uyuşturucuyla mücadele konusunda bilinçlendirildi.

Gaziantep Valiliğince Karataş Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Sanat ve Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 300 anneye eğitim verildi.

Narkotik polislerinin sunum yaptığı eğitimde narkotik köpeği de uyuşturucu bulma gösterisi yaptı.

Vali Davut Gül, eğitim programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede Gaziantep'in önemli mesafeler kat ettiğini söyledi.

Türkiye'de uyuşturucuyla mücadeleyi terörle mücadele gibi kabul eden bir irade olduğunu ifade eden Gül, "Sebebi de direkt gençlerimizi hedef alan ve dolayısıyla da direkt ülkemiz geleceğini hedef alan bir saldırıyla karşı karşıya olmamız. Bunu da bertaraf etmek, ortadan kaldırmak için devlet iradesi ortaya koymak gerekiyor. Bu irade Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde bütün bakanlıkların çalışmalarında ortaya çıkıyor." dedi.

Yapılan araştırmada uyuşturucunun kapalı mekanlarda kullanıldığının ortaya çıktığını ve ilgili belediyelerin kentteki yaklaşık 3 bin metruk binayı yıktığını aktaran Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla okul önlerinde polis görevlendirildiğini ve böylelikle okulların daha güvenli hale geldiğini kaydetti.

"2 BİN 313 KİŞİ TUTUKLANDI"

Uyuşturucuyla mücadelede Türkiye genelinde ilk sıralarda yer aldıklarını dile getiren Gül, "Son 1,5 yılda emniyet ve jandarmanın yaptığı büyük operasyon sayısı 110. Emniyet ve jandarmamız Türkiye genelinde çoğu alanda birinci sırada. Bazı alanlarda ikinciyiz ama çoğunlukla birinci durumdayız. Bu polislik anlamında görevinin yapıldığını gösteriyor. Daha iyisini, daha güzelini yapacağız. 110 operasyonda toplam 4 bin 5 kişi gözaltına alındı, bunlardan 2 bin 313 kişi tutuklandı." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ise terörle mücadeledeki azim ve kararlılığı uyuşturucu kaçakçılarına yönelik de sürdürdüklerini söyledi.

İl Emniyet Müdürü Emre Başbuğ da kentte sentetik uyuşturucunun kullanımında gözle görülür bir düşüş olduğunu ve sokak satıcılarının azaldığını kaydetti.

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