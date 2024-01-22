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Gaziantep'te eniştesi tarafından silahla vurulan kişi öldü

AA AA
22.01.2024 07:28 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te, iş yerinde eniştesi tarafından silahla yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Şehitkamil ilçesi Selimiye Semt Parkı yakınındaki marketin sahibi Süleyman C. ile iddiaya göre yaklaşık 8 yıldır marketi işleten kayınbiraderi Sezai Altın arasında, iş yerinin boşaltılması konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle tabancayla vurularak ağır yaralanan Altın, sağlık ekiplerince götürüldüğü Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaya karıştığı iddiasıyla Süleyman C'nin oğlu Mehmet C'yi gözaltına aldı.

Süleyman C'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep tabanca

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