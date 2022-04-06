Gaziantep'te evde çıkan yangın söndürüldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi Turgut Cansever Caddesi'nde bulunan 15 katlı bir binanın 11. katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında dumandan etkilenen bir kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.



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