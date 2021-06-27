Gaziantep'te evde çıkan yangında yaralanan anne ve oğlu hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 18 Haziran'da evde çıkan yangında yaralanan Suriyeli anne ile 2 yaşındaki oğlu, tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi'nde çocukların evde çakmakla oynadığı sırada çıkan yangında yaralanarak 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Huda Muhammet ile oğlu Halit, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Anne ile oğlunun cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Tedavisi süren Ahmet'in (1) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



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