Gaziantep’te Eyup Özkeçeci güven tazeledi

Ak Parti Gaziantep’te gerçekleşen 7. Olağan Genel Kongresi’nde tek liste halinde giden seçimde mevcut Başkan Mehmet Eyup Özkeçeci güven tazeledi.

Şahinbey Spor Salonunda gerçekleştirilen kongreye kongreye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ak Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Erkan Kandemir ile il ve ilçe belediye başkanları ile delegeler katıldı.

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan Mehmet Eyüp Özkeçeci, yeniden başkan şekildi. Ökçececi’nin il yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:

"Abdulkadir Güven, Abdurrahman İnal, Ahmet Parlak, Ali Akdemir, Ali Kurt, Bayram Kemal Kılıç, Bengü Çelik, Bülent Ateş, Cihan Çelenk, Duygu Sarı, Emine Demet Yorulmaz, Ertuğrul Temur, Eyüp Kavas, Faruk Eruslu, Furkan Özdurdu, Gürkan Burakçebe, Gülhan Dinç, Hakan Benzer, Harun Karaoğlu, Harun Yıldız, Hatice Füsun Göymen, İbrahim Altınova, Mahmut Aydın, Mahmut Birlik, Mehmet Kaplan, Mehmet Milli, Mehmet Uslu, Mesut Akın, Mustafa Alpdoğan, Mustafa Edip İzol, Mustafa Kılıç, Ömer Asım Aslanbey, Ömer Çetinkaya, Ömer Faruk Yavuz, Ömer Marakoğlu, Ragıp Erdoğan Demir, Ramazan Özdemir, Sait Külte, Semih Avcı, Sevda Kurtbey, Sevim Akgün, Şerafettin Hasgül, Tuğba Satıl Alkan, Şıhmehmet Türk, Yahya Aşiroğlu, Yahya Serkan Emre, Yunus Gafil, Yusuf Oytun Çilkız, Zehra Ünal."

İl yönetim kurulu yedek liste ise, "Mehmet Ali Dalkan, Ahmet Cesur, İdris Erikçi, Hüseyin Kıtır, Akan Atıcı, İsmail Güler, İrfan Döver, Hüseyin Yılmaz, Ahmet Titi, Bahar Aytunç, Bülent Solak, Derviş Kuş, Halil Abar, Aliş Ekrem Demir, Ehsan Mıhcıoğlu, Hüseyin Gökçek. İsa Tabur, Esin Kübra Polat, Kadir Açıkgöz, Raif Engin Göktekin, Bilal Helvacı, Muhammet İbrahim Kağan, Ahmet Ercan Kılıç, Kadir Karataş" isimlerinden oluştu.

