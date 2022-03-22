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Gaziantep'te farklı suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı

22.03.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te farklı suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te farklı suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 10 firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda, "yasa dışı bahis"ten 2 yıl 6 ay, "hırsızlık"tan 2 yıl 1 ay, "tehdit"ten 2 yıl 1 ay, "çocuğun cinsel istismarı"ndan 2 yıl 6 ay, "mühür bozma"dan 5 ay ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"ten 4 ay hapis cezası bulunan 6 şüpheli yakalandı.

"Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 8'er ay hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü ve "yaralama"dan 3 ay 22'şer gün hapis cezası bulunan 2 kişi de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı tutuklandı.

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