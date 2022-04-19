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Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

19.04.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan aranan M.İ'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.İ. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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