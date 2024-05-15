Gaziantep’te FETÖ-PDY’ye ’Kıskaç’ operasyonu: 20 gözaltı

Şüpheli şahıslardan 7’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 6’sı kadın 13 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde Türkiye genelinde FETÖ-PDY silahlı terör örgütü tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik “Kıskaç-15” operasyonları düzenlendi. Operasyonlar kapsamında Gaziantep’te de belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı şok baskınlar yapıldı.

20 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucunda 8’i kadın 20 şüpheli şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirildi.

6’SI KADIN 13 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yakalanan şüpheli şahıslardan 7’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 6’sı kadın 13 şüpheli ise tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.





