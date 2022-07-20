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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askeri öğrenci hakkında 15 yıla kadar hapis istendi

20.07.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askeri öğrenci hakkında 15 yıla kadar hapis istendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında eski askeri öğrenci hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuksuz sanık Halil U. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın örgütün yurtlarında kaldığı daha sonra "Sait" kod adlı E.H'nin yönlendirmesi ile örgüt evinde kalmaya başladığı belirtilen iddianamede, sanığın örgüt mensuplarının yönlendirmesiyle de askeri okula gittiği kaydedildi.

Sanığın örgütle irtibatının devam ettiği aktarılan iddianamede, sanığın örgütün öğrenci sorumluları ile çok sayıda telefon kaydının tespit edildiği aktarıldı.

Sanığın askeri öğrenciyken de FETÖ'nün haberleşme yöntemi olan ankesörlü hattan "ardışık" arandığı kaydedilen iddianamede, "Şüphelinin örgüt içerisinde sözde öğrenci konumunda faaliyet yürüttüğü tüm soruşturma kapsamında elde edilen delillerden anlaşılmıştır." denildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanık, suçlamaları reddetti.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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