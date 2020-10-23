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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakim savcı çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.10.2020 16:04 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakim savcı çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski hakim ve eski savcı eşine 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan eski savcı Y.Y. ve eski hakim eşi S.Y. ile avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanıkların örgüt evlerinde kaldıklarını, örgütsel toplantılara katıldıklarını ve sınava örgüt evlerinde hazırlandıklarını belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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