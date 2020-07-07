Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski ağır ceza mahkemesi başkanına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa G. katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. ByLock iddiasını kabul etmediklerini belirten avukat, sanık hakkında beraat kararı verilmesini gerektiğini kaydetti.

Duruşma savcısı, sanığın, ByLock kullandığını, telefonundaki incelemede örgüt elebaşının videolarının yayımlandığı sitelere giriş yaptığını, Zile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yaptığı dönem HSYK seçimlerinde örgüt adaylarına oy istediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa G'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

