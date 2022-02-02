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Gaziantep'te FETÖ'nün "askeri öğrenci sorumlusuna" 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

02.02.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te FETÖ'nün "askeri öğrenci sorumlusuna" 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mesut V, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi üzerinden bağlandı.

Sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın "Cihan" kod adını kullandığını, hava harp okulunda okuyan öğrencilere "abilik" yaptığını, örgütün kullandığı mesajlaşma programlarını kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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