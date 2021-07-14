YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Gaziantep'te FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

14.07.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ayşe C. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek örgütsel bir bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın uzun yıllar örgüte müzahir dershanelerde görev yaptığını, öğrencilerle ilgilendiğini ve örgütsel faaliyet düzenlediğini belirtilerek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ayşe C'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
95 milyon yıllık keşif! Yeni bir cins olduğu düşünülüyor95 milyon yıllık keşif! Yeni bir cins olduğu düşünülüyor
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk 15 bin mahallede birer okulun HEM'e dönüştürüleceğini duyurdu:Milli Eğitim Bakanı Selçuk 15 bin mahallede birer okulun HEM'e dönüştürüleceğini duyurdu:
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 14 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:33
Sabah
05:15
Öğle
12:41
İkindi
16:32
Akşam
19:58
Yatsı
21:32

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Çarşamba

Arzu Eczanesi
Sehitkamil
Cemre Eczanesi
Sehitkamil
Eser Eczanesi
Sehitkamil
Kumru Eczanesi
Sehitkamil
Samet Eren Eczanesi
Sehitkamil
Arpat Eczanesi
Sahinbey
Aslıhan Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hatay'da Asi Nehri'nin bir kısmını su sümbülleri kapladı

Hatay'da Asi Nehri'nin bir kısmını su sümbülleri kapladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivas'ta tır şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu

Sivas'ta tır şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Fatih’te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

Fatih’te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.