Gaziantep'te FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ayşe C. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek örgütsel bir bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın uzun yıllar örgüte müzahir dershanelerde görev yaptığını, öğrencilerle ilgilendiğini ve örgütsel faaliyet düzenlediğini belirtilerek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ayşe C'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



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