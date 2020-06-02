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Gaziantep'te FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisi hakkındaki dava

GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.06.2020 19:32 | Son Güncelleme

Sosyal medyada "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesapların yöneticilerinden biri olduğu iddia edilen tutuklu sanık Hüseyin Y, hakkında "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 22,5 yıl kadar hapis cezası istenen iddianame, Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden olduğu iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Y. hakkında hazırlanan iddianamede 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün sosyal medyada "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu ileri sürülen Hüseyin Y, hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Dosya, daha önce Hüseyin Y, hakkında açılan 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayla birleştirildi.

Gaziantep'te 1 Mayıs'ta operasyonla gözaltına alınan Hüseyin Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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