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Gaziantep'te FETÖ'nün TSK yapılanmasındaki sorumlusuna 7 yıl 6 ay hapis cezası

10.03.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te FETÖ'nün TSK yapılanmasındaki sorumlusuna 7 yıl 6 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasındaki sorumlusuna 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Muhittin F. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın FETÖ'nün TSK mahrem yapılanmasında, İstanbul'un Avrupa yakası "kara astsubaylardan sorumlu grup abisi" olduğunu ve "Nevzat" kod ismini kullandığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Muhittin F'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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