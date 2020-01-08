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  4. Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda bir kişi tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda bir kişi tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.01.2020 11:44 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda bir kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan G.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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