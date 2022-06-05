Gaziantep'te Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fırat Nehri'ne giren 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Suriye uyruklu Ahmed El Haccac, Nizip ilçesinde Fırat Nehri'ne girdi.

Bir süre sonra Haccac'ın akıntıya kapıldığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen dalgıç ekipler, gencin cansız bedenini nehirden çıkardı.

Haccac'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.



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