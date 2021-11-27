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Gaziantep'te fıstık bahçesinde yanmış otomobille toprağa gömülü iki erkek cesedi bulundu

27.11.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde fıstık bahçesinde yanmış otomobille toprağa gömülü iki erkek cesedi bulundu.

Gürçay Mahallesi kırsalındaki fıstık bahçesinde yanmış otomobil ve etrafına kazılmış çukuru görenler, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kazdıkları çukurda Harun Ö. ve İbrahim C'ye ait cesetlere ulaştı.

İlk incelemede bu kişilerin sert cisimle kafalarına aldıkları darbe sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Karkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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