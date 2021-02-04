YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

04.02.2021 22:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te fuhuş operasyonunda ikisi kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Beştepe mahallelerinde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 4 adrese düzenlenen operasyonda ikisi yabancı uyruklu kadın 3 şüpheli yakalandı.

Ekiplerce fuhuş yapıldığı tespit edilen iki konut ise mühürlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden yabancı uyruklu iki kadın sınır dışı edildi.

"Fuhşa aracılık ve teşvik" suçlamasıyla 30 bin 150 lira idari para cezası verilen E.D, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri
Gaziantep'te toplantı ve etkinlikler 15 gün yasaklandıGaziantep'te toplantı ve etkinlikler 15 gün yasaklandı

Gaziantep Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:02
Sabah
07:24
Öğle
12:49
İkindi
15:40
Akşam
18:05
Yatsı
19:22
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Gaziantep'te göçmen kaçakçısı 10 kişi tutuklandı

Gaziantep'te göçmen kaçakçısı 10 kişi tutuklandı

Dünya kanser günü

Dünya kanser günü

Kişiye özgü onkolojik tedavi ile hayata tutundu

Kişiye özgü onkolojik tedavi ile hayata tutundu

Sağlık çalışanlarını anladılar, anlattılar

Sağlık çalışanlarını anladılar, anlattılar

Antep’e “Gazi” unvanı verilişinin 100’üncü yılı

Antep’e “Gazi” unvanı verilişinin 100’üncü yılı

Şahinbey Türkiye’nin 57 ilinden büyük

Şahinbey Türkiye’nin 57 ilinden büyük

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.