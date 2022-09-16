Gaziantep'te gasp ve kapkaç operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te gasp ve kapkaç olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gasp ve kapkaç olaylarına karşı çalışma başlattı.

Ekipler, Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerde 3 gasp ve 1 kapkaç olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla F.K, H.A. ve M.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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