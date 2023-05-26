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Gaziantep'te gazete sahibine silahlı saldırıyla ilgili davaya devam edildi

26.05.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, 4 yıl önce yerel bir gazetenin imtiyaz sahibine yönelik silahlı saldırıyla ilgili verilen mahkumiyet kararları bozulan 5 sanık ile dosyası birleştirilen Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim A'nın yargılanmasına devam edildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Selçuk Y, İrfan G, Yılmaz D, Mahmut P. ile bu sanıkları azmettirdiği iddiasıyla hakkında dava açılan ve bu dosyayla birleştirilen Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim A. ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan Sadık Onur M. ise duruşmaya, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulunduğu cezaevinden bağlandı.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan sanık Selçuk Y'nin eşi R.Y, tanık olarak dinlenmeme hakkını kullanmak istediğini söyledi.

Tanık B.H, sanık Sadık Onur M'ye daire sattığını diğer sanıklarla ve olaylarla hiçbir alakasının olmadığını söyledi.

Yerel gazete sahibi Mahmut Ö. de attığı her adımın İbrahim A'nın telefonunda çıktığını, kendisi yaralandığında geçmiş olsun demek için aramadığını ifade ederek, tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanık Sadık Onur M, müşteki avukatının cezaevine gidip diğer sanık Selçuk Y. ile birlikte kurduğu bir kurgu oluşturduğunu, iddia edildiği gibi İbrahim A. ile görüşmediğini savundu.

Sanık Mahmut P, İbrahim A'yı tanımadığını aktararak, "Suçu başkasına atmak güzel, tanımadığım adamla suç ortağı oldum. Suçsuzum." dedi.

İrfan G, öldürme kastının olmadığını ve yaralamak istediğini belirterek, pişman olduğunu kaydetti.

Sanık Yılmaz D. ise Selçuk Y'nin kendisini kandırdığını ve kullandığını ifade ederek, "Önceki celse her şeyi anlattım. İlk baştan beri doğruyu söyledim, doğru söylememize rağmen kendimizi aklayamıyoruz." dedi.

Selçuk Y, olaydan pişmanlık duyduğunu aktararak, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirtti.

Sanık Selçuk Y, duruşmada cezaevindeyken eşi ile olan ankesörlü telefon görüşmelerine ilişkin dinletilen ses kaydıyla ilgili sorulara cevap vermek istemediğini kaydetti.

Sanık İbrahim A, 5 yıl önce dosyada tanık olduğunu ifade ederek, "Bildiklerimi doğru bir şekilde anlattım. O tarihte dışardaydım. Sanıkların hiçbirini tanımıyorum, onlar da tanımadığını söyledi. Sadık Onur M'nin ofisine gitmedim. Ben söylenen programı yüklemedim. Suçsuzum, tahliyemi talep ederim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dinlenmeyen bazı tanıkların zorla getirilmesine ve duruşmada tarafların talep ettiği bazı kişilerin de tanık olarak dinlenilmesine karar vererek, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma 13 Temmuz'a ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Yerel gazete imtiyaz sahibi Mahmut Ö'nün, 27 Nisan 2018'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili 4. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Nisan 2021'de görülen karar duruşmasında, Sadık Onur M. ve Selçuk Y'ye, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20'şer yıl, aynı suçtan sanıklar İrfan G. ve Yılmaz D'ye 16 yıl 8'er ay hapis cezası verilmişti.

"Suçluya yardım" suçundan 10 ay hapis cezası alan ve tutuksuz yargılanan Mahmut P. ile İbrahim A. ise saldırıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla 28 Haziran 2022'de tutuklanmıştı.

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