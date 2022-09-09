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Gaziantep'te geri gönderme merkezinde tatbikat yapıldı

09.09.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te geri gönderme merkezinde tatbikat yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki Oğuzeli Direkli Geri Gönderme Merkezi'nde 195 personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olabilecek toplumsal olayların önüne geçmek ve olay olması halinde hazırlık seviyesini yerinde görmek maksadıyla, Valiliğin koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca ilgili kurumlar Emniyet, İl Göç İdaresi, İl Sağlık ve İl Afet ve Acil Durum müdürlükleri ile itfaiyenin katılımıyla tatbikat düzenlendi.

Toplam 195 personelin iştirak ettiği tatbikatın senaryosu gereği, koğuşlarda kalan düzensiz göçmenlerin çıkardığı kargaşaya güvenlik güçleri müdahale etti.

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