Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, "geçici koruma" kapsamındaki şahısların adres güncelleme işlemlerinde kullanılan belgelerin maddi menfaat karşılığında usulsüz şekilde yapıldığını belirlendi.

Bu kapsamda, "tercümanlık bürosu" adı altında kayıtsız olarak faaliyet gösteren 3 adrese düzenlenen operasyonda, sahte olduğu değerlendirilen 1 mühür, 2 kaşe, çok sayıda doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

