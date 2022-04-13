Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapan zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şube müdürlükleri ekipleri, kentte bir kişinin sahte pasaport ve evrakla Avrupa ülkelerine düzensiz göçmen gönderdiği bilgisi üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlattı.

Ekipler, yakaladıkları M.İ'nin evinde, iş yerinde ve aracında yaptıkları aramada, 8 kişi adına düzenlenmiş sahte pasaport ve yurt dışı para transferlerine ait dekontlar ele geçirdi.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

