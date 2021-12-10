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Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

10.12.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 27 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Oğuzeli ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı, 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca suçta kullanılan 4 araca el konuldu.

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