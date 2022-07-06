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Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı

06.07.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlıların, bir grup düzensiz göçmeni ikamette zorla tutarak darbettikleri ve şahısların serbest bırakılması karşılığında ailelerinden para talep ettiği belirtildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir grup düzensiz göçmenin kente geldiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, yurt dışından illegal yollarla giriş yapan bir grup düzensiz göçmenin bir ikamette zorla tutularak darbedildiği ve bu kişilerin serbest bırakılması karşılığında ailelerinden para talep ettiği iddia edilen N.M, A.E.H. ve İ.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

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