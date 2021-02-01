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Gaziantep’te gümrük kaçağı 73 adet cep telefonu ele geçirildi

01.02.2021 17:14 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te gümrük kaçağı 73 adet cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan operasyonda gümrük kaçağı 73 adet cep telefonu ile 3 adet tablet ele geçirildi.

Gaziantep’te yapılan operasyonda gümrük kaçağı 73 adet cep telefonu ile 3 adet tablet ele geçirildi. Kaçak malzemelerle ilgili 3 şüpheli şahıs yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahveli Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 73 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 3 adet tablet ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı cep telefonu ve tabletlerle ilgili 3 şüpheli şahıs yakalandı.
Yakalanan 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı bildirildi.

Gaziantep’te gümrük kaçağı 73 adet cep telefonu ele geçirildi

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