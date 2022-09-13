Gaziantep'te halk ekmek üretimi ve satışı başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, vatandaşların uygun fiyata ekmek tüketmesi amacıyla halk ekmek üretimine ve satışına başlandı.

Vali Davut Gül, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kurulan ekmek üretim tesisini gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Gül, gazetecilere, meslek liselilerin hayatın her alanında olduğunu söyledi.

Son yıllarda meslek liseleri öğrencilerinin gelişimi adına çeşitli çalışma yürütüldüğünü ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Şu an bulunduğumuz okul binası adeta bir fabrika gibi ve atölyeler geniş, nitelikli ve çok hijyenik. Ürettiğimiz ürünleri satışı konusunda sorunumuz vardı. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bununla ilgili sistem kurdu ve ürettiğimiz ekmekleri satmayı garantiledi. Biz okulumuzda öğrencilerimizle, öğretmen ve usta öğreticilerimizle hijyenik şekilde ekmek üretip Büyükşehir Belediyesine teslim ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi ise kendi tesis zincirleri içerisinde bunun satışını planlıyor."

Fatma Şahin ise Milli Eğitim Bakanlığınca meslek liselerinde ekmek üretimine ilişkin protokol imzaladıklarını hatırlatarak, üretime ve satışlara başladıklarını belirtti.

Meslek liselerinin önemine dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Ekmek temel gıda üründür. Gıda enflasyonunu yaşandığı dünyada en önemli parametre ekmek. Öğrenci, usta öğreticilerimizin, hocalarımızın en kaliteli un ve en hijyen şekilde ürettiği ekmeği alıyoruz ve hayata geçirdiğimiz 'Haydi' adlı ve şehrin 120 noktasına konumlandırılan büfe sistemiyle ve eğitimli personelle dağıtımını yapıyoruz. Daha kaliteli ekmeği daha uygun maliyette ve daha uygun fiyata ulaştıracağız. Ekmek üretimini artırarak vatandaşımızın ekmek ihtiyacını karşılayacağız. Dün ilk ekmekleri dağıttık ve yüksek bir memnuniyet var."

"Günlük 50 bin Ekmek Üretimi İş Birliği Protokolü" kapsamında meslek lisesi öğrencilerinin üreteceği ekmeklerin belediye tarafından kurulan, mahalledeki kadınların işleteceği 110 halk ekmek satış noktasında uygun fiyatla tüketiciye ulaştırılması için çalışmalar başlatılmıştı.

