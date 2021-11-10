YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı, 14 kişi yaralandı

Gaziantep'te halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı, 14 kişi yaralandı

10.11.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı, 14 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde öğrenci servisiyle özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 27 S 0184 plakalı öğrenci servisi ile 27 H 0658 plakalı özel halk otobüsü, Şehirgösteren Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 12 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladıAtatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı
PARTNER Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek" Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Gaziantep Havalimanı'nda incelemelerde bulunduUlaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Gaziantep Havalimanı'nda incelemelerde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 10 Kasım Çarşamba

İmsak
05:35
Sabah
06:57
Öğle
12:19
İkindi
15:08
Akşam
17:32
Yatsı
18:49

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Çarşamba

Bahri Eczanesi
Sehitkamil
Erdoğan Eczanesi
Sehitkamil
Ferda Eczanesi
Sehitkamil
İnci Eczanesi
Sehitkamil
Samet Eren Eczanesi
Sehitkamil
Şifa Eczanesi
Sehitkamil
Deniz Tiryaki Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Konya Valiliği, Meram ilçesindeki depreme ilişkin açıklama yaptı:

Konya Valiliği, Meram ilçesindeki depreme ilişkin açıklama yaptı:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Denizli'de mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın aranıyor

Denizli'de mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın aranıyor

Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.