Gaziantep'te halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı, 14 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde öğrenci servisiyle özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 27 S 0184 plakalı öğrenci servisi ile 27 H 0658 plakalı özel halk otobüsü, Şehirgösteren Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 12 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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