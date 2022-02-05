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Gaziantep'te halk otobüsü şoförünün darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

05.02.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te halk otobüsü şoförünün darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Halk otobüsünde baba ile oğlunun tartıştığı sürücüyü darbetmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Perilikaya Mahallesi'nde Abdulkadir Yiğit'in kullandığı 27 H 0473 plakalı halk otobüsüne binen Mehmet Ş. (50), kendi kartını oğlu Harun Ş. (30) için de okutmak istedi.

Otobüs şoförü Yiğit, Mehmet Ş'ye oğlu için kart okutamayacağını ve HES kodu tanımlı olmadığı için yolcuyu kabul edemeyeceğini bildirdi.

Bunun üzerine şoför ile Mehmet Ş. arasında tartışma çıktı. Mehmet Ş'nin oğlu Harun Ş'nin tartışmaya dahil olması üzerine çıkan kavgada baba ile oğlu halk otobüsü şoförünü darbetti.

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan olay diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.

Harun Ş. kaldırımdan söktüğü kilit taşıyla otobüsün ön camını da kırdı.

Gözaltına alınan baba ve oğlu ile otobüs şoförü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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