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Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

14.05.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 11 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve araştırma yapan ekipler, 12 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramada, çalıntı olduğunu değerlendiren çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle diğerleri ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.

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