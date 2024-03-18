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Gaziantep’te huzur operasyonu: 28 gözaltı

İHA İHA
18.03.2024 15:56
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Gaziantep’te, jandarma ekiplerinin son bir hafta içinde gerçekleştirdiği geniş çaplı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep’te huzur operasyonu: 28 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda düzenlenen operasyonlar, il genelinde farklı bölgelerde eş zamanlı olarak yürütüldü.

Operasyonlara, 12 Asayiş Timi, 5 Narkotik Timi, 3 Narkotik Köpek Unsuru, 1 İstihbarat Unsuru, 1 GKİT timi ve 10 GK’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamalar sonucunda 18 bin 730 kişi kontrol edilirken, 6 bin 349 araç incelendi. Aranan 73 şahıs yakalanırken, 28 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve 20 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 144 araca toplam 328 bin 370 TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Operasyonlarda, 179 gram kubar esrar, 35 adet uyuşturucu hap, 50 gram bonzai, 15 gr marihuana, 7 gram metamfetamin, 4 bin 800 TL suç geliri para, 200 dolar suç geliri para, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet cep telefonu, 1 adet suçta kullanılan araç ele geçirildi.
Yakalanan 28 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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