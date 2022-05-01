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Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

01.05.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre merkez Şehitkamil ilçesi Hafız Tevfik Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi ayağından yaralandı.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

Yaralanan kişi 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı iddiasıyla üç şüpheli gözaltına alındı.

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