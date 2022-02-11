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Gaziantep'te inşaatta meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı

11.02.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te inşaatta meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te inşatta beton dökülürken meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı.

Merkez Şahinbey ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde 2 katlı inşaatta beton dökülürken göçük meydana geldi. İnşaatta çalışan 3 işçi moloz altında kaldı.

Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralı 3 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

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