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  4. Gaziantep'te internet üzerinden dolandırıcılık yapan 10 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te internet üzerinden dolandırıcılık yapan 10 şüpheli tutuklandı

AA AA
04.02.2025 14:18
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Gaziantep'te internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte internet siteleri oluşturarak vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda bir miktar para, çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyona dair paylaşılan görüntülerde, polis ekiplerinin adreslerde arama yapması, bir miktar para, çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar ele geçirmesi ile şüphelilerin adliyeye götürülmesi yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Gaziantep

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