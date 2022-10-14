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Gaziantep'te iplik atölyesinde çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi

14.10.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te iplik atölyesinde çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi

Gaziantep'te iplik atölyesinde çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iplik üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bozoklar Mahallesi'nde bir iplik atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3 işçiye olay yerinde müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Gaziantep'te iplik atölyesinde çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi

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