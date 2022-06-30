Gaziantep'te iş yerinden klima çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iş yerinden klima çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerinden klima, oyuncak otomobil ve yük taşıma aracı çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının S.A.T olduğunu belirledi.

Adresinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının çaldığı klimayı iş yerinden yola indirmesi ve çaldığı eşyayla olay yerinden uzaklaşması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

