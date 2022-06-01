Gaziantep'te kaçak 186 cep telefonu ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te gümrük kaçağı 186 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda bir araçta arama yapıldı.

Ekipler, araçta gümrük kaçağı 186 cep telefonu ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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