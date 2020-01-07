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  4. Gaziantep’te kaçak sigara ve çay operasyonu

Gaziantep’te kaçak sigara ve çay operasyonu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.01.2020 10:59 | Son Güncelleme

Gaziantep’te düzenlenen operasyonda 2 bin 430 paket kaçak sigara ve 25 kilogram kaçak çay ele geçirildiKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara bulunduğu belirlenen Belkız Mahallesi’nde bir depoya düzenlenen operasyonda 1.900 paket gümrük kaçağı sigara ile 25 kilogram kaçak çay, Karagöz Mahallesi’nde bulunan bir işyerinde ise 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep’te kaçak sigara ve çay operasyonu

Gaziantep’te düzenlenen operasyonda 2 bin 430 paket kaçak sigara ve 25 kilogram kaçak çay ele geçirildi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara bulunduğu belirlenen Belkız Mahallesi’nde bir depoya düzenlenen operasyonda 1.900 paket gümrük kaçağı sigara ile 25 kilogram kaçak çay, Karagöz Mahallesi’nde bulunan bir işyerinde ise 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Toplamda 2.430 paket kaçak sigara ve 25 kilogram çaya el koyan polis, yakalanan 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Sehitkamil
Doruk Eczanesi
Sehitkamil
Huzur Eczanesi
Sehitkamil
Şeker Eczanesi
Sehitkamil
Toy Eczanesi
Sehitkamil
Bozdoğan Eczanesi
Sahinbey
Deniz Eczanesi
Sahinbey
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